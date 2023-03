Verletzte Polizistin kam auf Krücken zur Ehrung

Sie braucht immer noch Krücken: Am 9. Jänner wurde eine 21-jährige Polizistin zusammen mit ihrem Kollegen (26) von einem irakischen Amokläufer (41) in Gaumberg an der Linzer Stadtgrenze mit dem Wagen förmlich niedergemäht. Der Mann soll damals zuerst seine Lebensgefährtin (42) und dann auch einen Kollegen der Frau an dessen Arbeitsplatz in Pasching attackiert haben.