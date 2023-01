Neue Details: Ladehemmung verhinderte Schlimmeres

Ehefrau wird befragt

Ebenfalls war noch unklar, ob bei der Messerattacke auf seine Frau deren Tochter in der Wohnung war. Am Nachmittag sollte die Rumänin, die am Montag operiert worden war, im Krankenhaus befragt werden. Auch der Verdächtige wurde noch weiter einvernommen. Bisher dürfte er alles leugnen. Schon öfters war er jedenfalls wegen Gewalt an Frauen aufgefallen. Dafür hatte der seit 2011 in Österreich lebende Iraker auch schon eine teilbedingte Haftstrafe ausgefasst.