Horror der Bluttat schockte Tochter (11) schwer

Rückblende auf Montag, 6.40 Uhr früh, in der Wiener Straße in Linz: Mutter (42) und Tochter (11) wollten gerade den Wohnblock verlassen, als ihnen der Ehemann (41) im Stiegenhaus auflauerte. Der Iraker soll, wie berichtet, sofort beide in die Wohnung zurückgedrängt und die Rumänin gewürgt haben. Mutig warf sich die Elfjährige auf den Stiefvater, um ihn zurückzuhalten. Er stach mit einem Küchenmesser dreimal auf ihre Mama ein.