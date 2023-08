SPÖ-Chef Babler in OÖ: „Pflegenotstand überwinden“

Um 9.30 Uhr begann Bablers Oberösterreich-Tag mit dem Besuch des Wochenmarktes in Ried, ab 11.45 Uhr stand er dem roten Bürgermeister-Kandidat Max Dollberger beim Wahlkampfauftakt in St. Georgen bei. Nach einem Besuch im Krankenhaus Freistadt durfte er sich am späteren Nachmittag in den dortigen Braugasthof begeben - allerdings nur, um gemeinsam mit dem Chef der Landes-SP, Michael Lindner, eine Pressekonferenz abzuhalten.