LILO feiert Geburtstag mit Musicalstars in Remise

Der Musical Frühling Gmunden mit dem Intendanten-Duo Markus Olzinger und Elisabeth Sikora erlebt gerade einen Höhenflug: Sein Musical „Briefe von Ruth“, das im April uraufgeführt worden ist, wurde siebenmal beim Deutschen Musical Theater Preis nominiert - die „Krone“ hat berichtet. Welche Trophäen an die Traunseestadt gehen, wird die Gala am 9. Oktober in Berlin zeigen.