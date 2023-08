Schwager erschossen: Bald startet Prozess

Das Mordmotiv klingt fast wie aus einem schlechten Krimi-Drehbuch: Jener Mann, der seinen Ex-Schwager erschossen haben soll, weil dieser seiner Meinung nach ein Narzisst gewesen sei, steht am 2. und 3. Oktober wegen Mordes in Steyr vom Geschworenengericht. Der 38-Jährige aus Ennsdorf (NÖ) wird beschuldigt, den 43-Jährigen mit vier Schüssen aus einer legal besessenen Waffe getötet zu haben. In der Nacht auf den 5. März hatte der Niederösterreicher betrunken in Grünburg seinen Ex-Schwager herausgeläutet. Er soll sieben Schüsse auf sein Opfer abgegeben haben. Zwei der Kugeln waren tödlich und führten zum inneren Verbluten.