Wollten Asyl: Mordverdächtige in OÖ festgenommen

Die beiden indischen Staatsangehörigen werden verdächtigt, gemeinsam mit sieben anderen Indern am 21. August 2023 einen weiteren, ebenfalls indischen Staatsbürger in Shrewsbury, in der an Wales grenzenden Grafschaft Shropshire im Vereinigten Königreich brutal ermordet zu haben. Am Morgen des Tattages hätten sie mit zwei Fahrzeugen, jeweils mit vier Personen besetzt, das spätere Mordopfer verfolgt und als dieser sein Fahrzeug anhielt, in seiner Nähe geparkt.