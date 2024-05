Wirbel um Ostukraine-Reise von Linzer Unternehmer

Unternehmer verteidigt sich

„Wenn Kinder in Not sind, dann marschiere ich los. Ohne Rücksicht auf irgendwelche politischen Geschichten“, reagierte der im Baugewerbe tätige Otto Hirsch auf die ukrainischen Vorwürfe. Er mache das seit 35 Jahren so und sei etwa in Rumänien, während des Kriegs in Ex-Jugoslawien oder in Afghanistan humanitär aktiv geworden. 2015 sei er gefragt worden, ob er Kindern im Raum Altschewsk helfen könne, erzählte Hirsch. Dass seine wiederholten Besuche in der Region ohne Bewilligung aus Kiew gegen ukrainischen Recht verstoßen haben, sei ihm nicht bewusst gewesen, erklärte der Unternehmer. Laut eigenen Angaben ist er jeweils mit einem russischen Visum in die Region gereist.