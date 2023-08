Tamara aus Ungarn hat Tour geschafft

So wie Tamara sind alle eingeladen, Ziele der „Tour de Steiermark“ zu entdecken: Die Graggerschlucht, der Leonharditeich, die Burgruine Steinschloss oder der Oberwölzer Sagenweg gehören zu den Stationen in Murau. Auch in der Südoststeiermark gibt es schon eine Tour zu bewandern, beradeln oder zu begehen. Im Bezirk Liezen und in Leoben werden die Ziele gerade installiert.