Kaum Platz für neue Bäume im Stadtkern vorgesehen

Die Grünen in Zwettl kritisieren seit Jahren, dass in der Innenstadt zu wenig Natur zu finden ist, und fordern auch mehr Bäume als Schattenspender. Der gesamte Unterbau der Landstraße wird derzeit erneuert. „Der Baufortschritt zeigt jetzt schon, dass es so gut wie keine echten Grünflächen geben wird“, steigen die Öko-Aktivisten auf die Barrikaden. „Da ist null und nix für neue Bäume vorgesehen. Fast alles wird geschottert, verdichtet“, wettert Grünen-Obfrau Silvia Moser. Für die neu geplante Begegnungszone dürfe aber nicht die Devise sein, so viele Parkplätze wie möglich zu errichten. Nur „Kistenbäume und Blumentröge“ seien zu wenig.