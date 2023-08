Diese hübsche Russin musste mit Prigoschin sterben

Am frühen Abend hob der Jet in Richtung Sankt Petersburg ab. Kristina war die einzige Frau an Bord. Eine halbe Stunde nach dem Start verlor die Maschine massiv an Höhe und stürzte über der russischen Region Twer ab. Augenzeugen berichten von zwei Explosionen. Bislang ist noch unklar, was genau zu der Tragödie geführt hat.