„Ukraine hat nichts mit Prigoschins Tod zu tun“

Prigoschin kam am Mittwoch bei einem Flugzeug-Absturz ums Leben. An Bord sollen sich auch der eigentliche Kommandant Dmitri Utkin befunden haben. Die Ukraine wehrt seit 18 Monaten eine russische Invasion ab. Die Wagner-Söldner haben dabei unter hohen Verlusten in der Ostukraine die in den Kämpfen zerstörten Städte Popasna, Soledar und Bachmut für Moskau erobert.