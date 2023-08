Griechische Brände die größten der EU-Geschichte

Die Brandgefahr in Griechenland bleibt hoch, positiv ist aber, dass die Winde nachlassen, sagten Meteorologen im griechischen Rundfunk. Sehr schwierig blieb die Lage hingegen in Mittelgriechenland nahe der Ortschaft Distomo und am sechsten Tag in Folge an der griechisch-türkischen Grenze im Raum der großen Hafenstadt Alexandroupolis.