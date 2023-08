Feuerhölle in Griechenland: 80% unter Rauchwolken

Die Waldbrände in Griechenland gehen unvermindert weiter. Laut griechischem Wetterdienst zog der Rauch der gewaltigen Brände im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes am Dienstag mehr als 950 Kilometer weit bis zu den Inseln im Ionischen Meer. Er bedeckte demnach eine Fläche von rund 110.000 Quadratkilometern, was rund 80 Prozent des griechischen Territoriums entspräche. Die Luftqualität hat sich in den vergangenen Tagen in weiten Teilen des Landes massiv verschlechtert, die Feinstaubbelastung ist extrem hoch. Das bekommen auch Touristen zu spüren.