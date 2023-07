Ganz Rhodos ist auf der Jagd nach dem Feuerteufel

Schauplatzwechsel in den Süden der Insel: Orange und feuerrot flackernde Flammenzungen fressen sich durch das staubtrockene Eiland und hinterlassen schwarze Schneisen der Verwüstung. Windböen, so heiß wie aus einem Haarföhn, fachen gelöscht geglaubte Glutnester immer wieder an. Eine Armada an Freiwilligen unterstützt die Einsatzkräfte in der Feuerhölle.