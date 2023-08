Andreas Babler kämpft um Salzburg

Salzburgs SPÖ-Spitze hatte sich bei der Wahl des Bundesparteivorsitzenden wie berichtet fast einheitlich hinter Hans Peter Doskozil gestellt. Geworden ist es bekanntlich Andreas Babler, der am Montag in Salzburg auf Besuch bei Landesparteichef David Egger war, sich trotzdem „über einen herzlichen Empfang“ freute. Nach mehr als 100 Tagen an der Spitze findet er die Debatte um den Parteivorsitz mittlerweile fad und will nach vorne schauen. Dabei wird deutlich: Er muss die Salzburger Partei erst noch für sich gewinnen. Nach einem Mittagessen mit dem roten Landesfrauenvorstand und einem Betriebsbesuch bei den Geschützen Werkstätten endet seine Visite am Montagabend in der SPÖ-Gemeinde Bürmoos, um sich mit Funktionären und Mitgliedern auszutauschen. Seine „Comeback-Tour“ für die SPÖ sieht er als bunte Mischung, bei der er sich nicht nur mit den Funktionären austausche.