Über Böschung gestürzt

Ersthelfer befreiten 18-Jährigen aus seinem Auto

Salzburg
19.12.2025 07:24
Das Auto wurde beim Unfall erheblich beschädigt.
Das Auto wurde beim Unfall erheblich beschädigt.(Bild: Angerer/BRK BGL)

In einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung gestürzt und in einem kleinen Bachbett zum Stehen gekommen, ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Salzbergstraße im benachbarten Berchtesgaden. Ersthelfer waren sofort vor Ort und befreiten den eingeschlossenen Fahrer.

Mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei endete am Donnerstagnachmittag die Fahrt eines 18-jährigen Münchners auf der auch bei Salzburgern beliebten Salzbergstraße im angrenzenden Berchtesgaden. Er stürzte kurz unterhalb des Dokumentationszentrums Obersalzberg aus bislang ungeklärter Ursache über die Böschung und wurde in seinem Auto eingeschlossen. 

Die Polizei nahm den Unfallhergang auf.
Die Polizei nahm den Unfallhergang auf.(Bild: Angerer/BRK BGL)

Sofort waren Ersthelfer zur Stelle, setzten einen Notruf ab und befreiten den Münchner aus seinem Fahrzeug. Unterdessen rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Berchtesgaden und Königssee, das Rote Kreuz, ein Notarzt und ein Einsatzleiter zum Unfallort aus.

Der 18-Jährige wurde vom Arzt und den Sanitätern versorgt und zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Reichenhall gebracht. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Salzburg

