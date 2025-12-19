Ersthelfer befreiten 18-Jährigen aus seinem Auto

In einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung gestürzt und in einem kleinen Bachbett zum Stehen gekommen, ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Salzbergstraße im benachbarten Berchtesgaden. Ersthelfer waren sofort vor Ort und befreiten den eingeschlossenen Fahrer.
Mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei endete am Donnerstagnachmittag die Fahrt eines 18-jährigen Münchners auf der auch bei Salzburgern beliebten Salzbergstraße im angrenzenden Berchtesgaden. Er stürzte kurz unterhalb des Dokumentationszentrums Obersalzberg aus bislang ungeklärter Ursache über die Böschung und wurde in seinem Auto eingeschlossen.
Sofort waren Ersthelfer zur Stelle, setzten einen Notruf ab und befreiten den Münchner aus seinem Fahrzeug. Unterdessen rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Berchtesgaden und Königssee, das Rote Kreuz, ein Notarzt und ein Einsatzleiter zum Unfallort aus.
Der 18-Jährige wurde vom Arzt und den Sanitätern versorgt und zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Reichenhall gebracht. Er kam mit leichten Verletzungen davon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.