Für Talent bleibt nur die zweite Reihe übrig

„Eine Katastrophe“

Persönlich gibt er alles, kann er sich nichts vorwerfen. „Ich bin einen Schritt näher dran als im Vorjahr. Ich glaube, an dem muss man Woche für Woche weiterarbeiten“, sagt Kallan. Aktuell weilt er mit dem Team in Amerika, wo am Wochenende in Lake Placid das letzte Rennen 2025 ansteht. Heimweltcup in in Innsbruck-Igls gab es heuer bekanntlich keinen, weil die Bahn nicht befahrbar ist. „Das ist für uns und den Rodelsport in Österreich eine Katastrophe. Ich hoffe, dass sie schnellstmöglich eine Lösung finden“, betont der SSM-Absolvent. Denn 2027 soll dort die Weltmeisterschaft ausgetragen werden . . .