Für Talent bleibt nur die zweite Reihe übrig

Als österreichischer Rodler hat man es echt schwer. Das Team hat vier sehr starke Athleten, womit dann zumeist kein Platz mehr für aufstrebende Nachwuchs-Talente bleibt, um sich im Weltcup zu beweisen. Dennoch will Noah Kallan im Nationencup immer wieder aufzeigen und sich für mehr empfehlen.
Die Vorsaison war für Noah Kallan besonders. Das Rodel-Talent holte Platz zwei im Junioren-Weltcup sowie Silber und Bronze bei Junioren-EM bzw. -WM. Außerdem durfte er sein Weltcup-Debüt in Altenberg feiern, das ihn zum ersten Salzburger Kunstbahnrodler in der Elite gemacht hat. Im anstehenden Winter darf der 21-Jährige aufgrund des Alters nicht mehr bei den Junioren starten, im Weltcup aber wohl auch nicht. Da Österreich nur über vier Startplätze verfügt, muss er sich hinter Nico und David Gleirscher, Jonas Müller sowie Wolfgang Kindl anstellen. Für Kallan bleibt also nur der Nationencup.
„Das ist nicht optimal, wenn man die ganze Saison nur den Qualibewerb fährt“, seufzt Kallan. Denn Chancen auf einen Weltcupeinsatz hat er nur, wenn irgendjemand bei einem Rennen aussetzt oder verletzt fehlt. „Das hofft man auch nicht“, sagt der Pongauer. Somit kann er sich im Nationencup nur so gut wie möglich präsentieren und dann bereit sein, falls er seine Chance bekommt. „Das Ziel ist, immer ums Podest mitzufahren!“
„Eine Katastrophe“
Persönlich gibt er alles, kann er sich nichts vorwerfen. „Ich bin einen Schritt näher dran als im Vorjahr. Ich glaube, an dem muss man Woche für Woche weiterarbeiten“, sagt Kallan. Aktuell weilt er mit dem Team in Amerika, wo am Wochenende in Lake Placid das letzte Rennen 2025 ansteht. Heimweltcup in in Innsbruck-Igls gab es heuer bekanntlich keinen, weil die Bahn nicht befahrbar ist. „Das ist für uns und den Rodelsport in Österreich eine Katastrophe. Ich hoffe, dass sie schnellstmöglich eine Lösung finden“, betont der SSM-Absolvent. Denn 2027 soll dort die Weltmeisterschaft ausgetragen werden . . .
