Skistar-Papa aus dem Pinzgau schwingt ab

Feuerwehrhaus erweitert, Volksschule neu gebaut, Gemeindeamt modernisiert – in Niedernsill ist in den letzten Jahren viel passiert. Für ÖVP-Ortschef Günther Brennsteiner heißt das: „Die Hausaufgaben sind erledigt, zum Glück in einer Zeit, in der es günstiger war. Wir sind jetzt in einer Konsolidierungsphase.“ Kurz gesagt: 2026 wird noch an der Beleuchtung gearbeitet, die Straßen werden in Schuss gehalten. Und ein Herzensprojekt gibt es noch: Die Gemeinde will viel Strom selbst produzieren und einer Energiegemeinschaft beitreten. „Auf der Volksschule und dem Gemeindeamt haben wir schon eine Photovoltaikanlage, – nächstes Jahr kommt der Bauhof dran. Wir wollen den Strom für die Gemeinde günstiger machen und dass auch Private profitieren.“