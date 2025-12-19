Skistar-Papa aus dem Pinzgau schwingt ab

Günther Brennsteiner ist seit 2009 Niedernsills Ortschef. Nach vielen Hausaufgaben steht Energie ganz oben. Während der Sohn den Weltcup erobert, fährt er den letzten Durchgang.
Feuerwehrhaus erweitert, Volksschule neu gebaut, Gemeindeamt modernisiert – in Niedernsill ist in den letzten Jahren viel passiert. Für ÖVP-Ortschef Günther Brennsteiner heißt das: „Die Hausaufgaben sind erledigt, zum Glück in einer Zeit, in der es günstiger war. Wir sind jetzt in einer Konsolidierungsphase.“ Kurz gesagt: 2026 wird noch an der Beleuchtung gearbeitet, die Straßen werden in Schuss gehalten. Und ein Herzensprojekt gibt es noch: Die Gemeinde will viel Strom selbst produzieren und einer Energiegemeinschaft beitreten. „Auf der Volksschule und dem Gemeindeamt haben wir schon eine Photovoltaikanlage, – nächstes Jahr kommt der Bauhof dran. Wir wollen den Strom für die Gemeinde günstiger machen und dass auch Private profitieren.“
Die 2800-Seelen-Gemeinde Niedernsill braucht den Strom auch, um das hauseigene Skigebiet zu erhalten. Ein Abgangsbetrieb in diesen Zeiten? Brennsteiner erklärt: „Der Ort und die Gemeindevertretung stehen hinter dem Lift. Es gibt ein ganz klares Bekenntnis dazu.“ Die Gemeinde betreibt den Übungslift und den Schlepplift selbst. Eine Beschneiungsanlage hat man einst über Spenden finanziert – so viel bedeutet der Lift dem Ort. „Das spürt man bei allen Vereinen, die uns ehrenamtlich beim Betreiben des Liftes unterstützen.“ Nur dank dieser Zusammenarbeit sei die Zukunft gesichert, um weiterhin die Kinder an den Skisport heranzuführen.
Das prominenteste Kind der Niedernseer Lifte ist übrigens Ortschef-Sohn Stefan Brennsteiner, der derzeit wohl schnellste Riesentorläufer im Weltcup. Sichtbar stolz erzählt der Ortschef-Papa, vom Weltcup-Spross.
Ebenso emotional wird der seit 2009 amtierende Bürgermeister, wenn man ihn nach der persönlichen Zukunft fragt: „Es ist definitiv die letzte Periode, 20 Jahre sind genug und ich denke, wir haben Niedernsill familienfreundlich und modern weiterentwickelt.“
