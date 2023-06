Rote sind mit Doskozil an Spitze sehr zufrieden

Die Sozialdemokraten brauchen Glaubwürdigkeit

Zufrieden ist auch Stadtvize Bernhard Auinger, der wie Egger eine Rede am Parteitag hielt. Er zeigte sich von den Redebeiträgen überrascht. „Es war alles sehr fair und respektvoll“, berichtet Auinger. Er ist optimistisch, dass es jetzt wieder zu Geschlossenheit innerhalb der Partei kommt – wie auch Arbeitekammer-Präsident Peter Eder, der selbst Doskozil gewählt hat. „Für mich ist er an der Spitze der Bessere, um die Partei wieder nach vorne zu bringen“, so Eder. Vor allem traut er ihm zu, die Glaubwürdigkeit der Roten in der Bevölkerung wieder zurückgewinnen zu können. „Doskozil ist ein Realist.“