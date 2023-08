So schnell kann der Bodensee zur Todesfalle werden

Die Sportart wird unterschätzt

Laut Winkel werde die Wasserrettung immer häufiger von in Not geratenen Stand-up-Paddlern um Hilfe gerufen. Überrascht ist er davon nicht: „Es ist eben eine Trendsportart und man kann so ein Brett überall ohne Einweisung bekommen.“ Meist müssen erschöpfte Paddler zurück an rettende Ufer gebracht werden. „Viele unterschätzen, was es für den Körper bedeutet, bei praller Sonne auf dem See zu paddeln. Lässt man sich dann so aufgeheizt ins Wasser fallen, kann das zu massiven Kreislaufproblemen führen.“