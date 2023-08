Suche nach vermisstem Standup-Paddler eingestellt

An ein Wunder haben zuletzt nicht einmal die kühnsten Optimisten geglaubt, zu lange war der 24-Jährige bereits verschollen. Doch zumindest sollte die Leiche geborgen werden - nicht zuletzt, um ein würdiges Abschiednehmen zu ermöglichen. Nachdem die Sonarsuche zwei Koordinaten mit Auffälligkeiten, die auf einen menschlichen Körper hindeuten könnten, ermittelt hatte, kam in der Nacht auf Sonntag noch ein Unterwasserroboter der Tiroler Wasserrettung in rund 60 Metern Tiefe zum Einsatz - dieser stieß allerdings nur auf einen Baumstamm. Danach wurde die Suche eingestellt.