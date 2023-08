So müssen Sie Ihre Kinder im Auto sichern

Zwar kann man solche Dramen kaum verhindern, wenn Kinder im Auto gar nicht gesichert werden, aber darüber hinaus gibt es einiges zu beachten, wenn man will, dass alle Insassen gesund an ihr Ziel kommen. Auch der Autofahrerclub ÖAMTC, der bereits zahlreiche Kindersitztests durchgeführt hat, verweist darauf, dass Kinder selten durch Nachlässigkeit falsch gesichert sind, sondern durch Fehler beim Einbau des Sitzes oder falscher Gurtführung. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst und verraten Ihnen auch, warum es auf Österreichs Straßen so oft kracht.