Seen derzeit Todesfallen: „Hitze sicher Mitgrund“

Schockierende Details tauchten am Tag nach dem tödlichen Badeunfall im Obertrumer See auf. Am Samstag ertrank - die „Krone“ berichtete - ein 34-Jähriger knapp 30 Meter vom Seehamer Strandbad entfernt. Mittlerweile ist klar: Der Tscheche ging direkt vor den Augen seines Sohnes (6) unter. Es ist nicht der einzige tragische Badeunfall im Rahmen einer fast schon schwarzen Serie in Österreichs Seen und Flüssen.