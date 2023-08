Drama in Seeham: Vater ertrank vor Augen des Sohns

Sohn wird vom Kriseninterventionsteam betreut

Am umgehend eingeleiteten Sucheinsatz der Wasserrettung waren Taucher, Schnorcheltaucher und Rettungsschwimmer beteiligt. In etwa sechs Metern Tiefe und 30 Meter vom Ufer entfernt wurde schließlich die Leiche des Verunglückten geborgen. Die Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Der sechsjährige Bub wird von einem Kriseninterventionsteam betreut. Vater und Sohn wollten laut Polizei einen Kurzurlaub in Seeham verbringen.