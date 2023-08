Fatale Bilanz: Hoher Blutzoll auf unseren Straßen

Vier Tote forderte ein Unfall in Gaweinstal. Sonntagfrüh starb ein Baby auf der Nordautobahn. In Scheideldorf (NÖ) krachte ein 77-Jähriger in eine Mauer - sofort tot! Bei Sigless (Bgld.) starben die Mutter des Unfalllenkers und ein schuldlos gerammter Mann. Auf der A1 bei Oed (NÖ) wurde ein Türke auf dem Pannenstreifen stehend erfasst und getötet.

(Bild: Krone KREATIV, FF Gaweinstal / Feuerwehr Schrick/Gaweinstal / FF Göpfritz/Wild / Schulter Christian / Feuerwehr Oed)