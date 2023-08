Unbekannter ließ Schweine aus dem Gatter

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Mittwochabend die Feuerwehr in Mogersdorf gerufen: Bei einem Landwirt waren drei Schweine aus einem Gatter entlaufen. „Wir haben daraufhin begonnen, die Tiere wieder einzufangen und zurück in das Gehege zu bringen“, berichtet Feuerwehrkommandant Mike Kurta.