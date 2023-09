So erkennt man fair produzierte Kleidung wirklich

Billigmode geht für viele mit Zwangsarbeit und prekären Sicherheitsvorkehrungen Hand in Hand. Doch die aktuellen Ermittlungen in Kanada gegen das Modeunternehmen Ralph Lauren zeigen, dass auch Luxusmarken teils in Fabriken mit schlechten Bedingungen produzieren lassen. Woran können Konsumenten also erkennen, dass die gekaufte Kleidung tatsächlich unter fairen Bedingungen hergestellt wurde?