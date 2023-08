Gewitter holte sich Energie aus gesamter Umgebung

Samstagabend wähnten sich viele Salzburger in einem Hollywood-Film und vermuteten einen Tornado mitten in der Landeshauptstadt. Böen mit bis zu 126 km/h peitschten über die Stadt hinweg. Ein umgekippter Flieger, entwurzelte Bäume und auch Wassereintritt während einer Oper im Festspielhaus waren die direkten Folgen des ungewöhnlich starken Gewitters. Die Schäden waren auch noch am Sonntag deutlich sichtbar. Die Einsatzkräfte machten zunächst die Hauptverbindungen wieder frei. Dies allein dauerte bis Sonntag um 17 Uhr. Da waren die Feuerwehrler bereits 20 Stunden lang im Einsatz. „Wir haben große Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr erhalten“, berichtet Werner Kloiber von der Salzburger Berufsfeuerwehr. Die Bilanz: Mehr als 40 Mann der Berufsfeuerwehr plus 85 Mann der Freiwilligen kümmerten sich um mehr als 120 umgestürzte Bäume und um mehrere abgedeckte Dächer. „Da mussten wir schnell sein, bevor die nächsten Gewitter kommen und zusätzlichen Schaden anrichten“, so Kloiber. Seine Leute mussten am Vormittag auch noch zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Die Wohnung war aber glücklicherweise nicht bewohnt. So kam niemand zu Schaden.