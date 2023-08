15 Minuten Sturm brachten die Zerstörung

Sogar die Premierengäste im Festspielhaus blieben nicht verschont. Durch ein Loch im Dach regnete es in den Saal, Gäste wurden vereinzelt nass. Nur unweit des Festspielbezirks krachten an der Salzach Bäume zu Boden. Sie trafen die Zelte eines Marktes am Ufer. Eine Person wurde in einem parkenden Auto eingeklemmt. Rotes Kreuz und Feuerwehr rückten auch hier aus.