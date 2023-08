Betonschädel

In Österreich sind bereits 2,3 Prozent des Landes versiegelt. Heißt: mit einer luft- und wasserdichten Abdeckung versehen, etwa Beton oder Asphalt. Im Vergleich zu Deutschland, das 6,53 Prozent verschlossen hat, mag das überschaubar erscheinen, und doch zeigt die Tendenz in eine Richtung: Mit rund 5,8 Hektar, die in Österreich täglich zubetoniert und dauerhaft verloren werden, sind wir Europameister. Leider nicht im Fußball, obwohl die Fläche acht Fußballfeldern entspricht.