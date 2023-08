Grüne: Was blieb von der einstigen Kontrollpartei?

1. Die Wahlergebnisse: Zweimal minus und zweimal ein Plus. Das ist die Bilanz der Grünen in den jüngsten Landtagswahlen. Was nicht so schlecht klingt. Ein gewonnener Klubstatus im niederösterreichischen Landtag macht aber das grüne Kraut nicht fett. In Kärnten war der kleine Zuwachs genau gar nichts wert, weil man den Landtagseinzug neuerlich klar verpasste. Wo man auf Länderebene mitregierte - in Tirol und Salzburg -, gab es Verluste und das Ende der Regierungsbeteiligung.