Sturms Sunnyboy: „Jeder Tag ist ein guter Tag!“

Vor knapp drei Jahren durfte Julius Beck sogar kurz Serie-A-Luft schnuppern. Der damalige Specia-Trainer Luca Gotti warf ihn gegen Lazio Rom in den letzten neun Minuten in die Schlacht. Italien ist aber Geschichte, jetzt will der zentrale Mittelfeldspieler bei Sturm an die erfolgreiche Dänen-Tradition anschließen.