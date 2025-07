Tierheime sauer: „Leben in Wegwerfgesellschaft“

Folgen von Verstößen gegen Kastrationspflicht

Bei Katzen ist das Problem anders gelagert – hier sind vor allem mangelnde Kastrationen und die unüberschaubare Vermehrung nach wie vor ein Thema. Eine regelrechte Kätzchenflut hat etwa die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen aktuell abzufangen. Die im Stich gelassenen Tiere sind nicht nur herumstreunende ausgesetzte, sondern haben leider auch oft mit Krankheiten zu kämpfen. Mitunter finden ganze Würfe samt Muttertier ihren Unterschlupf in der Pfotenhilfe. Ein Blick in die Zukunft lässt wenig Raum für Hoffnung. Viele der Katzen sind erneut trächtig. Für flächendeckende Kontrollen der eigentlich bestehenden Kastrationspflicht fehlen die Ressourcen. Wichtig ist also die Kastration der eigenen Katze.