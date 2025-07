Was Kinder mit ihrem Geld eigentlich kaufen dürfen

Lippenstift und Make-up, Kleidung oder die neuesten Computerspiele – die Wünsche von Kindern und Jugendlichen sind meist grenzenlos. Um an die begehrten Dinge heranzukommen, plündern Minderjährige oft das eigene Sparschwein. Doch wann müssen Eltern eigentlich in die Einkäufe ihres Nachwuchses einwilligen? Oder dürfen die Kleinen mit ihrem Taschengeld kaufen, was sie wollen?