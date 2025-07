„Achtung!“ Arzt warnt vor aufmüpfigem Patienten

Eigenantrieb von Erfolg gekrönt

Also war er auf Eigenantrieb in mehreren Krankenhäusern vorstellig, auch die „Krone“ berichtete über seine Odyssee. Und siehe da: Sein Bemühen war schlussendlich von Erfolg gekrönt, in Horn wurde er zumindest um einige Wochen früher als ursprünglich vorgesehen aufgenommen.