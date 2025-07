Wahnsinnsfahrt endet für Alkolenker mit Festnahme

Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass auf der Straße von Langen in Richtung Bregenz ein Pkw in Schlangenlinien fahren würde und der Lenker womöglich alkoholisiert sei. Bereits kurz darauf konnte eine Polizeistreife das beschriebene Fahrzeug identifizieren. Von da ab wurde es so richtig wild: Kaum hatte der Lenker die Polizei entdeckt, trat er voll aufs Gaspedal und raste nach Bregenz. Mehrere Anhalteversuche durch die Einsatzkräfte ignorierte der Mann konsequent. In Bregenz-Weidach versuchte der Alkolenker schließlich, auf die Rheintalautobahn aufzufahren. Zwar war dort bereits eine Streife postiert, doch der Flüchtende wich kurzerhand auf einen Baustellenbereich aus und schaffte es so auf die Autobahn. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer sahen sich zu Brems- oder Ausweichmanövern gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden.