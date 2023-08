Countdown für Rot-Goldene Traube läuft jetzt

Prämierung in Oslip

Neue Saison, neue Gaumenfreuden, neue Gewinner - am 13. Oktober steht die diesjährige Prämierung der Rot-Goldenen Traube mit einer glanzvollen Gala in der Csello - Cselley Mühle in Oslip an. Die Anlieferung der Kostproben ist bis 21. August möglich.