Erstmals Winzer mit Rot-Goldener Traube geehrt

In idyllischer, inspirierender Atmosphäre ungezwungen miteinander plaudern – dieser Verlockung konnte diese exklusive Runde freilich nicht widerstehen. Und so folgten insgesamt 150 Gäste dem Ruf des Landes Burgenland und der „Krone“ in die Cselley Mühle nach Oslip zur Verleihung der Rot-Goldenen Traube. Eine Premiere. Und sie alle bildeten die Jury unter anderem bei der Kür des des besten weintouristischen Konzeptes, oder dem besten Heurigen (Hoffmann’s Weinzeit), gekürt durch 56.000 „Krone“-Leser-Votes. Hauptkriterium: Es schmeckt, oder eben nicht.