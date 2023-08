„Wir standen knapp vor der Evakuierung Viktrings!“

„Krone“:Wie viele Stunden haben Sie in den vergangenen vier Tagen als stellvertretender Branddirektor geschlafen?

Wolfgang Germ: Maximal 15, an den ersten zwei Tagen nur drei. In den ersten Tagen ist man jedoch voll mit Adrenalin. Allen Kollegen geht es ähnlich. Das Telefon läutet bei mir hunderte Male, man muss ruhig bleiben. Jede Minute sind zehn richtungsweisende Entscheidungen zu treffen.