Von der Leyen lobt Österreichs Hochwasserhilfe

Pegelstände rückläufig

Die Pegelstände der Flüsse in der Steiermark waren am Dienstag rückläufig, beispielsweise jener der Mur, der auch für Slowenien und Kroatien bedeutend ist. Die Zivilschutzwarnungen wurden in dem Bundesland am Nachmittag aufgehoben. In den Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg wurde die Bevölkerung aber weiterhin zu Vorsicht aufgerufen. In einzelnen Regionen legten die Behörden Katastrophensperrgebiete fest. Das bedeutet, dass sich Bürgerinnen und Bürger dort nicht aufhalten dürfen. Ausgenommen ist zum Beispiel der Katastrophenschutz.