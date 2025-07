Zweitälteste Feuerwehr blickt auf 160 Jahre zurück

Weniger Brände, mehr technische Einsätze

In den sechziger Jahren forderte die Hochwasserkatastrophe in Villach die Einsatzkräfte. 1970 installierte man in Villach die erste Funksirenensteuerungsanlage Österreichs. In den folgenden Jahren wurden eine neue Drehleiter und moderne Tanklöschfahrzeuge sowie 1982 der erste hydraulische Rettungssatz angeschafft. Weil es immer mehr Gefahrguteinsätze gab, speziell am Verkehrsknotenpunkt Villach, wurde 1990 ein GSF, ein Gefährliche Stoffe-Fahrzeug, stationiert. „Dort findet man beispielsweise Bindemittel für verschiedene Chemikalien“, so Geissler.