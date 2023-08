Tierheim überschwemmt: Helfer retten Kaninchen

„Gerade haben wir noch dürftig die Sturmschäden beseitigt, schon trifft uns der nächste Schlag“, berichtet Tierpfleger Dennis Fingerl vom Tierheim Garten Eden in Klagenfurt. Seit Tagen müssen die Tierpfleger und zum Glück zahlreiche freiwillige Helfer gegen die Überschwemmung kämpfen. „Das Wasser drückt vom Acker rein. Laut Feuerwehr können da Wasserpumpen nichts ausrichten, wir müssen die Lage aussitzen“, berichtet Dagmar Gärtner. Das Wasser steigt aber weiter, sämtliche Ausläufe sind überschwemmt. Hunde und Katzen müssen in den Häusern und Zwingern ausharren, die zum Glück noch halbwegs trocken sind. „Wir hoffen, dass das Wasser nicht noch mehr steigt. Das weiß aber niemand“, so Gärtner.