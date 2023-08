„Wenn es körperlich wird, ist es anzuprangern“

Mentaltraining als Antrieb

Sowohl Stefan Maierhofer als auch Paul Scharner sind in ihrer aktiven Laufbahn mit Mentaltraining in Berührung gekommen. Die Zugänge könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Scharner hat mit Valentin Hobel lange Jahre einen Mentor an seiner Seite, Maierhofer hat sich durch Bücher bereichert, in späterer Folge auch unterschiedliche Ansätze kennengelernt. Gemeinsam haben sie aber, dass sie in früheren Jahren durch das „Nicht-gut-genug-sein“ einen inneren Motivations-Antrieb aktiviert haben.