Das ging aber flott! Altachs „Neue“ ist schon da

Geplant war, dass Zoe Steenhuis am Freitag wieder nach Altach kommt, um einen Vertrag beim Vorarlberger Bundesligisten zu unterschreiben. Nach dem Abgang von Charlotte Voll musste es jetzt aber schneller gehen und so unterzeichnete die 19-jährige Niederländerin bereits am Dienstag einen Kontrakt im Rheindorf.