Fix! Leverkusen kauft Voll aus Altach-Vertrag raus

Am Dienstag hatte die „Krone“ davon berichtet, dass der deutsche Bundesligist Bayer 04 Leverkusen an Altachs Torfrau Charlotte Voll interessiert ist - am Mittwoch einigten sich die Vereine auf die Modalitäten und Anfang kommender Woche unterschreibt Voll am Rhein. In Altach muss man jetzt gleich zwei Keeperinnen finden...