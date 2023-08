Alarm! Deutscher Bundesligist will Altacher Stütze

Die gute Nachricht vorne weg: Altachs dänische „Zaubermaus“ Maria „Mo“ Olsen, die in der vorigen Saison insgesamt in 23 Pflichtspielen 22 Tore - zehn davon im ÖFB-Cup - gemacht hat, verlängerte ihren ursprünglich bis Juni 2024 laufenden Kontrakt bei den Rheindörflerinnen vorzeitig bis Sommer 2026. „Ich bin sehr glücklich hier zu verlängern“, sagt die 22-Jährige, die sich vom ersten Tag an, auf wie abseits des Spielfeldes, in Vorarlberg sehr wohl gefühlt hatte und die Fans mit dem einen oder anderen Traumtor begeistern konnte.