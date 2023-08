„Kann die Altacherinnen nur wärmstens empfehlen“

Harter Kampf um Nr. 1

Wie viel sie bei Bayer spielen wird, ist offen - in der vorigen Saison war Friederike Repohl gesetzt. „Ich kenne sie aus meiner Zeit in Hoffenheim. Da war sie beim ersten Team und ich in der zweiten Mannschaft“, erinnert sich „Charly“, die seit Freitag in Leverkusen ist, am Samstag ein Einzeltraining mit dem Torhüter-Coach Patrick Bade absolvierte und ab heute im Team-Camp in Goch (Nordrhein-Westfalen) ums Einser-Leiberl kämpfen möchte. Die hat sie zumindest schon mal auf ihrem Trikot stehen...