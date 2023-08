Seit 40 Jahren kommt die Hilfe aus der Luft!

Am 24. August des Jahres 1983 wurde ein neues Zeitalter in Niederösterreich eingeläutet. An diesem Tag nahm der beim Krankenhaus Krems stationierte Hubschrauber Christophorus 2 seinen Betrieb auf. Kurz zuvor war in Innsbruck mit dem „Einser“ der erste ÖAMTC-Helikopter überhaupt gestartet. Als Vater der zivilen Flugrettung gilt heute der verstorbene Universitätsprofessor Gerhard Flora. „Außer Österreich und Albanien haben schon alle europäischen Staaten eine Luftrettung“, sagte der Tiroler 1983 und überzeugte den Automobilclub, ein Luftrettungsnetz in Österreich zu etablieren.