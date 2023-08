Auch Imageschaden durch Unwetter wird aufgeräumt

Die Mure im Produktionsbetrieb

Die Wirtschaft sichtet ihre Unwetter-Schäden und so hat die Kammer bereits 35 Betriebe auf der Liste, für die es schon in den nächsten Tagen Soforthilfe gibt. „Da ist alles dabei: der Produktionsbetrieb, in den eine Mure gedonnert ist, die Garage, durch die jetzt ein Fluss fließt oder der Betrieb, der 2,5 Tonnen Lebensmittel wegwerfen musste“, berichtet Kammerpräsident Jürgen Mandl von seiner Besichtigungstour. Die Leistung des Notfallfonds der Kammer wurde von 10.000 auf 20.000 Euro pro Einzelfall aufgestockt.